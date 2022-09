Stroomverbruik hoeft van Brussel mogelijk niet zo sterk omlaag

EU-lidstaten hoeven hun elektriciteitsverbruik tijdens piekuren van Brussel mogelijk minder rigoureus te beperken dan eerder naar buiten is gekomen. De Italiaanse krant Corriere della Sera meldt dat op basis van een concept voor een document, dat de Europese Commissie waarschijnlijk voor het einde van de maand wil publiceren.

In het eerder aangekondigde voorstel, waarmee Brussel de energiecrisis wil bestrijden, staat dat lidstaten hun elektriciteitsverbruik in piekuren met 5 procent moeten terugbrengen. Volgens Corriere della Sera is het plan achter de schermen enigszins bijgewerkt. Daardoor zouden landen kunnen besluiten om een ander percentage als doel te stellen, zolang er maar voldoende piekuren zijn gedekt.

De ingreep maakt deel uit van een heel pakket aan maatregelen. Zo bepleitte de Europese Commissie eerder deze maand ook een prijsplafond voor Russisch gas. Verder stelde voorzitter Ursula von der Leyen dat de overwinsten van bedrijven die lage kosten hebben voor de opwekking van duurzame elektriciteit aan banden zouden moeten worden gelegd.

De voorstellen moeten de vraag naar elektriciteit in de EU omlaag brengen en huishoudens en bedrijven compenseren voor de volgens Von der Leyen ‘astronomische’ energienota’s. Het prijsplafond moet er daarbij voor zorgen dat Rusland minder geld voor zijn oorlogskas binnenkrijgt. De EU is al sinds kort nadat Rusland eind februari Oekraïne binnenviel bezig zich minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas.