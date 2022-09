Minder bezoekers Oktoberfest door slecht weer

Slecht weer speelt het Oktoberfest dit jaar tot nu toe parten. In de eerste week van de eerste bierfeesten sinds de Covid-pandemie hebben zo’n 3 miljoenen mensen een bezoek gebracht, tegen 3,3 miljoen in de laatste editie voor corona in 2019.

De openingsdag van Wiesn, zoals het feest in München wordt genoemd, viel door zware regenval in het water. Slechts een paar zonnige dagen volgden op die 17e september. Organisatoren zijn desalniettemin tevreden. ‘Ik jaag niet op recordaantallen’, zei organisator Clemens Baumgärtner zondag. Het belangrijkste is dat het door kon gaan.

Het publiek dit jaar is hetzelfde als in andere jaren, met families en veel vooral Engelssprekende toeristen, aldus Baumgärtner. De uitbaters van de biertenten en de beveiliging hebben geen last van Covid-gerelateerde personeelstekorten. Wetenschappers denken wel dat er toename in het aantal coronagevallen te zien zal zijn na de feesten, die tot 3 oktober duren.