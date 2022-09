De ontsporing van het voorste deel van een intercity met daarin zo’n 250 passagiers in de nacht van zaterdag op zondag bij het Limburgse dorp Leveroy kwam door een aanrijding met een spoorstaaf. Hoe de spoorstaaf daar terecht is gekomen, is nog onduidelijk, meldt een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail. De politie onderzoekt dit.