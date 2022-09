Politieke leiders in Italië hebben gestemd

De Italiaanse president Sergio Matarella heeft zijn stem uitgebracht in de parlementsverkiezingen van zondag. Hij deed dat in een school in Palermo op Sicilië. Het staatshoofd kreeg een staande ovatie van stembureaumedewerkers en andere aanwezigen.

De leider van het rechtse Lega, Matteo Salvini, deed zijn burgerplicht in Milaan. Hij rekent erop dat zijn partij bij de eerste drie eindigt in de verkiezingen. Op de vraag of een vierde plaats een nederlaag zou zijn, antwoordde hij: ‘Ik speel mee om te winnen, niet om mee te doen.’ Hij kan naar eigen zeggen niet wachten om weer te gaan regeren.

Salvini zal dat dan hoogstwaarschijnlijk moeten doen onder Giorgia Meloni. Zij geeft leiding aan de uiterst conservatieve en nationalistische partij Fratelli d’Italia (Broeders van Italië) en is de gedoodverfde winnaar van de verkiezingen. De partij van de 45-jarige Meloni zou volgens de recentste peilingen op ongeveer een kwart van de stemmen kunnen rekenen. ‘Vandaag kunt u helpen geschiedenis te schrijven’, twitterde ze zondag kort nadat de stembureaus waren geopend.

De centrumlinkse Democratische Partij en de activistische Vijfsterrenbeweging komen na Broeders van Italië in de peilingen. Het is dus nog de vraag of er straks een parlementaire meerderheid is voor Fratelli d’Italia en hun rechtse bondgenoten: Lega van Salvini en Forza Italia van oud-premier Silvio Berlusconi.

Enrico Letta van de Democratische Partij bracht zondagochtend zijn stem uit in de hoofdstad Rome. Oud-premier Matteo Renzi van Italia Viva stemde in Florence, samen met zijn vrouw.