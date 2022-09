Ontsporing intercity in Limburg kwam door aanrijding

De ontsporing van het voorste deel van een intercity met daarin zo’n 250 passagiers in de nacht van zaterdag op zondag bij het Limburgse dorp Leveroy kwam door een aanrijding. Dat meldt spoorbeheerder ProRail zondagochtend. Wat er precies werd aangereden, wil een woordvoerder van ProRail niet zeggen. Ook de politie, die er bezig is met onderzoek, vertelt er niets over.

Op de vraag of de aanrijding kwam doordat er bijvoorbeeld iets op het spoor is gelegd, wil de woordvoerder van de spoorbeheerder niet ingaan. ‘Het onderzoek loopt nog. We kunnen er nu nog geen uitspraken over doen.’

De intercity ontspoorde rond 00.00 uur bij de Wessemerdijk ter hoogte van het dorp Leveroy. Niemand raakte gewond.

Hersporen

ProRail is inmiddels bezig met het weer op het spoor zetten van de trein, ook wel hersporen genoemd. ‘Dit proces verloopt volgens plan’, aldus de spoorbeheerder. Volgens ProRail is duidelijk dat de trein en het spoor beschadigd zijn geraakt. Hoe groot die schade precies is, wordt nog onderzocht. ‘Seinen en bovenleiding hoeven niet te worden gerepareerd.’

Vanwege de ontsporing is er voorlopig geen treinverkeer mogelijk tussen Weert en Roermond. Er rijden geen vervangende bussen, volgens de NS komt dat door ‘capaciteitsproblemen’. De 250 reizigers die in de ontspoorde intercity zaten, zijn met een andere trein naar het dichtstbijzijnde station gebracht.