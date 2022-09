Stemlokalen Italië geopend voor parlementsverkiezingen

In Italië zijn om 07.00 uur de stemlokalen geopend voor de parlementsverkiezingen. De uiterst conservatieve en nationalistische partij Fratelli d’Italia (Broeders van Italië) gaat aan kop in de peilingen. Dat betekent dat leider Giorgia Meloni mogelijk de eerste vrouwelijke premier wordt van een van de grootste landen in de eurozone.