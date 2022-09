Twee mannen ernstig gewond na steekpartij in Rotterdam

Twee mannen zijn in de nacht van zaterdag op zondag ernstig gewond geraakt bij een steekpartij op het Weena bij het Hofplein in het centrum van Rotterdam. De politie heeft even later twee andere mannen aangehouden die er in een auto vandoor waren gegaan. Ook een van de gewonden, die met spoed naar het ziekenhuis is gebracht, is direct aangehouden als verdachte.

Er ging een ruzie aan de steekpartij vooraf, zegt een politiewoordvoerder. Een andere man sprong tussen het ruziënde tweetal in, maar werd zelf vervolgens ook mishandeld en raakte hierbij gewond. ‘Wij sluiten meer aanhoudingen niet uit’, aldus de woordvoerder.

De politie onderzoekt het incident.