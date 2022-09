Veel schade door noodweer in Canada, huizen in zee verdwenen

De provincies Nova Scotia en Newfoundland zijn, naast Prince Edward Island, het zwaarst getroffen door de ‘historisch’ zware storm, die eerder als tropische cycloon Fiona voor grote overlast in het Caribisch gebied zorgde. Op beelden is te zien dat volledige huizen in de kustplaats Port aux Basques, met zo’n 4000 inwoners, zaterdag door het noodweer in zee verdwenen. De burgemeester van de plaats spreekt tegenover CBC News van ‘totale verwoesting’.

In Newfoundland zouden twee vrouwen de zee in zijn gesleurd. Eén vrouw is volgens de autoriteiten gered, over de andere vrouw is nog niets duidelijk.

Overstromingen

Bijna een half miljoen huishoudens zitten zonder stroom door de storm, die met windsnelheden tot bijna 140 km per uur over het oosten van Canada trok. Ooggetuigen zeggen tegen Canadese media ‘nog nooit zoiets te hebben meegemaakt’. De stormkracht heeft bomen ontworteld, woningen beschadigd en elektriciteitsleidingen vernield. Zaterdagavond nam de wind iets in kracht af. Tegelijkertijd zorgde ook de hevige regen voor overlast en overstromingen.

‘Het opruimen zal veel werk worden’, vertelde Trudeau aan verslaggevers. De Canadese premier zou zaterdag naar Japan vliegen om daar de begrafenis van zijn oud-collega Shinzo Abe bij te wonen, maar annuleerde deze reis. In plaats daarvan belooft de Canadese premier het getroffen gebied spoedig te bezoeken.

De twee belangrijkste luchtvaartmaatschappijen besloten vrijdag al hun regionale diensten in het oosten op te schorten. Orkaan Fiona kostte eerder deze week aan zeker acht mensen het leven in het Caribisch gebied. In bijna heel Puerto-Rico viel de stroom uit. Vijf dagen later zitten daar nog steeds bijna een miljoen mensen in het donker.