Italië gaat stemmen en krijgt mogelijk eerste vrouwelijke premier

Italië kiest zondag een nieuw parlement. De uiterst conservatieve en nationalistische partij Fratelli d’Italia (Broeders van Italië) gaat aan kop in de peilingen. Dat betekent dat leider Giorgia Meloni mogelijk de eerste vrouwelijke premier wordt van een van de grootste landen in de eurozone.

De ruim 51 miljoen kiesgerechtigden kunnen tot ‘s avonds laat hun stem uitbrengen. De stembureaus zijn open van 07.00 tot 23.00 uur. De uiteindelijke winnaar moet aan de slag met een aantal loodzware dossiers: torenhoge inflatie, een dreigende recessie en een energiecrisis.

De partij van de 45-jarige Meloni zou volgens de meest recente peilingen op ongeveer een kwart van de stemmen kunnen rekenen. Daarna volgen de centrumlinkse Democratische Partij en de activistische Vijfsterrenbeweging. Het is dus nog de vraag of er straks een parlementaire meerderheid is voor de Fratelli d’Italia en hun rechtse bondgenoten: de Lega van voormalig minister Matteo Salvini en de Forza Italia van oud-premier Silvio Berlusconi.

De Fratelli d’Italia won de afgelopen jaren snel aan populariteit. De partij kreeg bij landelijke verkiezingen in 2018 slechts 4 procent van de stemmen, maar kon daarna uitgroeien tot de zichtbaarste oppositiepartij door buiten de regering van nationale eenheid te blijven van technocraat Mario Draghi.

Een regering met Meloni aan het hoofd zou vermoedelijk de meest rechtse zijn sinds de val van dictator Benito Mussolini. Meloni omschrijft zichzelf als een christelijke moeder en gebruikte de slogan ‘God, land en familie’. Ze heeft uitgehaald naar ‘woke-ideologie’ en de ‘lhbti-lobby’. Meloni heeft zich in het verleden positief uitgelaten over de Russische leider Vladimir Poetin, maar steunt inmiddels wapenleveranties aan Oekraïne.