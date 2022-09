Noord-Korea vuurt ballistische raket af

Het leger van Zuid-Korea meldt dat de raket een afstand van 600 kilometer aflegde en een hoogte van 60 kilometer bereikte. Seoul spreekt van een ‘ernstige provocatie’ door Noord-Korea en zegt samen te werken met de Amerikaanse strijdkrachten. Volgens de Japanse kustwacht is het projectiel neergekomen in zee, buiten de zogenoemde Japanse economische zone.

De lancering van de Noord-Koreaanse raket volgt enkele dagen op de aankomst van een Amerikaans vliegdekschip in Zuid-Korea. Dat schip, USS Ronald Reagan, is in de regio vanwege militaire oefeningen om Noord-Korea mee af te schrikken. Het is voor het eerst in bijna vijf jaar dat een Amerikaans vliegdekschip in Zuid-Korea is.

Volgende week staat ook een bezoek van de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris aan onder meer Tokio en Seoul op het programma.

Pyongyang heeft dit jaar een recordaantal wapentests uitgevoerd. Ook herzag het eerder deze maand zijn kernwapenwet, waardoor het nu mogelijk is dat Noord-Korea als eerste een kernwapenaanval uitvoert. Verder zegt het land nooit zijn kernwapens af te staan.