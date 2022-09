Fortuyn-serie en Do Not Hesitate grote kanshebbers Gouden Kalf

De serie Het Jaar van Fortuyn en de films Do Not Hesitate, Knor en Narcosis zijn de grote kanshebbers voor de Gouden Kalveren. De thriller Do Not Hesitate, de Nederlandse Oscar-inzending van vorig jaar, voert de ranglijst met nominaties aan met acht stuks. De nominaties werden zaterdagavond bekendgemaakt, de uiteindelijke winnaars worden vrijdag onthuld.

Do Not Hesitate maakt kans in de categorieën Beste film, Beste sound design, Beste montage, Beste costume design, Beste hoofdrol speelfilm, Beste bijrol speelfilm, Beste scenario en Beste regie. Knor heeft in totaal vijf nominaties te pakken, in de categorieën Beste film, Beste sound design, Beste production design, Beste scenario en Beste regie.

Narcosis, de Nederlandse inzending voor de Oscars, is vier keer genomineerd, namelijk in de categorieën Beste film, Beste hoofdrol speelfilm (Thekla Reuten), Beste costume design en Beste camera. Ook is de film van Martijn de Jong door de Kring van de Nederlandse Filmjournalisten verkozen tot winnaar van de Prijs van de Nederlandse Filmkritiek. In de categorie Beste film maken daarnaast Nr. 10 (3 nominaties) en Pink Moon (2 nominaties) kans.

Series

Qua series zijn Het Jaar van Fortuyn, Dirty Lines en Rampvlucht de grote kanshebbers. Die zijn allemaal genomineerd voor Beste dramaserie. Het Jaar van Fortuyn en Dirty Lines zijn drie keer genomineerd, Rampvlucht - een dramaserie over de Bijlmerramp die op het Nederlands Film Festival in première ging - twee keer.

In de categorie Beste hoofdrol dramaserie maken Jeroen Spitzenberger (Het Jaar van Fortuyn), Thomas Höppener (Rampvlucht) en Jennifer Hoffman (Deep Shit) kans. Voor Beste hoofdrol speelfilm zijn Hanna van Vliet (ANNE+), Joes Brauers (Do Not Hesitate), Julia Akkermans (Pink Moon), Thekla Reuten (Narcosis) en Yannick Jozefzoon (Femi) genomineerd.