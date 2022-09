Ruim 700 betogers tegen mobilisatie opgepakt in Rusland

Russische ordetroepen hebben zaterdag zeker 730 mensen opgepakt die protesteerden tegen de oorlog in Oekraïne en het besluit van president Vladimir Poetin een deel van de bevolking te mobiliseren voor de strijd. Dat meldde de Russische burgerrechtenorganisatie OVD-Info. De organisatie liet weten dat in zeker 32 steden is gedemonstreerd.