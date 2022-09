Hilversum gaat 500 Oekraïense vluchtelingen opvangen

De gemeente Hilversum gaat vijfhonderd Oekraïense vluchtelingen voor een periode van drie jaar huisvesten. Ook onderzoekt het college van B en W of elders binnen de gemeentegrenzen tijdelijke opvang voor oorlogsvluchtelingen gecreëerd kan worden.

De nieuwe opvangplek komt begin 2023 in een van de gebouwen van het Philipscomplex aan de Anton Philipsweg. Dat pand is daarvoor geschikt, blijkt volgens de gemeente uit onderzoek. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zou akkoord zijn met opvang op die plek en zou bereid zijn de kosten te betalen. Hilversum onderzoekt bovendien of het pand Siverpoint, tegenover het station, gebruikt kan worden voor tijdelijke opvang.

Hilversum houdt dinsdag van 20.30 tot 22.00 uur een inloopavond voor bewoners in de brandweerkazerne. Omwonenden kunnen vragen stellen en ideeën aandragen.