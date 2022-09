Half miljoen huishoudens in Canada zonder stroom door noodweer

Door noodweer in het oosten van Canada zijn een half miljoen huishoudens zonder stroom komen te zitten. De tropische cycloon Fiona is weliswaar afgeschaald tot zware storm maar de windsnelheden tot bijna 140 km per uur zijn nog altijd groot genoeg om bomen te ontwortelen, woningen te beschadigen en elektriciteitsleidingen te vernielen. Ook de hevige regen zorgt voor overlast.

De provincie Nova Scotia en Prince Edward Island zijn het zwaarst getroffen. De autoriteiten hebben gewaarschuwd voor overstromingen en extreem gevaarlijke golven. Mensen in de kustgebieden is aangeraden een veilig heenkomen te zoeken. De meteorologische dienst verwacht dat de storm nog de hele dag voor problemen gaat zorgen en pas zondag zal afzwakken.

De twee belangrijkste luchtvaartmaatschappijen besloten vrijdag al hun regionale diensten in het oosten op te schorten. Premier Justin Trudeau stelde zaterdag zijn vertrek naar Japan uit. Hij gaat daarheen om de begrafenis van zijn oud-collega Shinzo Abe bij te wonen.

Orkaan Fiona zorgde eerder deze week voor grote overlast in het Caribisch gebied. Zeker acht mensen kwamen om het leven. In bijna heel Puerto-Rico viel de stroom uit. Vijf dagen later zitten nog steeds bijna een miljoen mensen in het donker.