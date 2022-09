Opnieuw aanhoudingen bij protesten tegen mobilisatie Rusland

In meerdere steden in Rusland zijn mensen zaterdag opnieuw de straat opgegaan om te protesteren tegen het besluit van president Vladimir Poetin een deel van de bevolking te mobiliseren voor de strijd in Oekraïne. Burgerrechtenorganisaties meldden dat de ordetroepen actievoerders hebben opgepakt, maar ze noemden geen aantallen.

De betogingen zijn onder meer in steden in het uiterste oosten van het land, zoals Novosibirsk, Tomsk en Irkoetsk. De actievoerders lopen met borden met daarop teksten als ‘wij zijn geen vlees’. Voor later op zaterdag zijn ook betogingen in Moskou en Sint-Petersburg gepland.

De Russische burgerrechtenorganisatie OVD-Info meldde na betogingen tegen de mobilisatie woensdag dat in 38 steden in totaal 1386 mensen waren opgepakt. Vooral in Sint-Petersburg (541 arrestaties) en Moskou (509 aanhoudingen) zou zijn gedemonstreerd tegen de beslissing van Poetin om 300.000 reservisten op te roepen.