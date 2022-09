Scholz: de ene uitdaging na de andere door energiecrisis

Duitsland wordt geconfronteerd met de ene uitdaging na de andere bij het reageren op de energiecrisis die is ontketend door de Russische oorlog in Oekraïne. Dat heeft bondskanselier Olaf Scholz gezegd in zijn wekelijkse videoboodschap.

‘Sinds het begin van het jaar hebben we in Duitsland ingrijpende beslissingen genomen om ervoor te zorgen dat we de aanvoer van kolen, olie en gas veilig kunnen stellen’, aldus Scholz. ‘We kunnen vandaag zeggen: we komen er waarschijnlijk wel door. Maar meteen dient de volgende klus zich alweer aan.’

De Duitse economie bevindt zich momenteel op de rand van een recessie, terwijl de prijzen stijgen en er een moeilijke winter in het vooruitzicht ligt nu Rusland de gasleveringen heeft stopgezet. De regering van Scholz zag zich eerder deze week genoodzaakt om Uniper, de grootste gasimporteur van het land, te nationaliseren om meer problemen te voorkomen.

Gas

Scholz benadrukt dat ‘Rusland deze oorlog niet zal winnen’ en dat zijn regering zich inspant om de kosten van elektriciteit en gas terug te dringen. Ook werkt hij aan steunmaatregelen voor huishoudens en bedrijven.

De bondskanselier reist dit weekend met een groep topbestuurders uit het bedrijfsleven naar het Midden-Oosten, waar hij deals probeert te sluiten voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) met Saudi-Arabië en Qatar. Dat gas zou als alternatief kunnen dienen voor het Russische gas.