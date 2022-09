Opgevist 17e-eeuws beeld gaat naar archeologische organisatie

Het houten beeld dat mogelijk stamt uit de 17e eeuw en begin augustus in de buurt van Texel werd opgevist, gaat naar de organisatie Archeologie West-Friesland. Garnalenvisser Victor Ayal zegt zaterdag op Twitter dat het beeld door de organisatie wordt onderzocht, bijvoorbeeld om te achterhalen welke kleuren het had en hoe oud het is.

Het beeld van een mannenhoofd met muts krijgt onder meer een CT-scan in Groningen om de binnenkant te onderzoeken. Uiteindelijk moet het met vriesdrogen worden geconserveerd. De archeologische organisatie heeft het beeld in bruikleen genomen.

Het is de bedoeling dat het beeld daarna teruggaat naar Den Oever, de haven waar het voor het eerst aan land is gebracht. Daar wordt het dan waarschijnlijk vanaf volgend voorjaar tentoongesteld, als er een plekje in de schaduw is en het in een goede vitrine kan staan, aldus Ayal.

‘Barry’

Gemeentelijk archeoloog Michiel Bartels wil er nog niet al te veel over kwijt. ‘We hebben nu een manier gevonden waarop het beeld dicht bij de plek blijft waar het gevonden is.’ Hij zegt binnenkort nog een blog te schrijven over de vondst en het proces waarin het beeld daarna belandde.

Ayal vond het beeld begin augustus samen met zijn collega’s. Hij plaatste het verhaal op Twitter, waarna het veel aandacht kreeg. Zelf noemt hij het beeld Barry.

Jas

Bartels leidt het onderzoek naar ‘Barry’. Hij gaat ervan uit dat het beeld authentiek is en uit de 17e eeuw komt, zei hij vorige maand. ‘Dit is niet voor de grap overboord gegooid. Zo’n beeld hoort bij een grote vrachtvaarder of een oorlogsschip. Er zit veel detail in. Her en der zijn elementen die erop wijzen dat het aan een schip gemonteerd zat, zoals gaten voor verbindingen.’

‘Barry’ heeft een jas met ‘gekke flappen’, omschreef Bartels. Het lijkt op een Leidse duffel, die rond 1800 in zwang kwam. ‘Op zijn hoofd zit mogelijk een zogeheten Frygische muts, maar het zou ook de muts van een Baskische walvisjager kunnen zijn.’ Het is onduidelijk van welk schip het beeld afkomstig is.