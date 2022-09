NYT: Poetin bemoeit zich steeds meer met oorlog in Oekraïne

De Russische president Vladimir Poetin bemoeit zich steeds nadrukkelijker met de militaire strategie voor de oorlog in Oekraïne, zeggen Amerikaanse overheidsfunctionarissen tegen The New York Times. Zo zou Poetin recent nog verzoeken om troepen terug te trekken uit de Zuid-Oekraïense stad Cherson hebben afgewezen.

Het Oekraïense leger is bezig aan een tegenoffensief om de grotendeels door Rusland bezette stad en regio Cherson te heroveren. Volgens The New York Times zou het Russische leger door zich terug te trekken tot over de rivier de Dnjepr mankracht en uitrusting kunnen besparen, maar wil Poetin daar niets van weten.

Cherson is de enige grote stad die de Russische strijdkrachten hebben veroverd ten westen van de Dnjepr, die midden door Oekraïne stroomt. Een terugtrekking zou mogelijk gezichtsverlies betekenen voor Poetin en een groot succes voor Oekraïne, verklaart de krant.

Mobilisatie

Volgens Amerikaanse inlichtingen heeft Poetin zijn bevelhebbers gezegd dat hij de knopen voor het strijdplan in Oekraïne doorhakt. Functionarissen in Washington stellen dat die toegenomen bemoeienis van Poetin voor spanningen zorgt tussen hem en de Russische legertop. Bovendien zou het de moraal van de troepen in Cherson geen goed hebben gedaan, dat zij onder geen beding de aftocht mogen blazen.

Poetin kondigde woensdag een gedeeltelijke mobilisatie af, de eerste sinds de Tweede Wereldoorlog. Het ministerie van Defensie wil zo’n 300.000 reservisten met militaire ervaring oproepen voor wat Rusland de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne noemt. Zo hoopt Poetin het initiatief weer naar zich toe te trekken. De afgelopen tijd heeft het Oekraïense leger een flink gebied in het noordoosten heroverd. Ook worden er referenda georganiseerd in bezette gebieden over aansluiting bij Rusland. Westerse waarnemers spreken van schijnreferenda waarvan de uitslag al vaststaat.