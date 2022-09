Kostenoverschrijdingen bij ExxonMobil tellen op tot 138 miljard

Als meerdere projecten bij een bedrijf duurder uitpakken dan was ingeschat, kan de rekening flink oplopen. Dat bewijst een gelekt intern onderzoek naar projecten van het Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil. Door kostenoverschrijdingen moest er tussen 1998 en 2017 wel 138 miljard dollar meer naar projecten dan aanvankelijk de bedoeling was.

In de studie zijn in totaal 110 projecten onder de loep genomen. Eenentwintig daarvan waren volgens de analyse verantwoordelijk voor 93 procent van de kostenoverschrijdingen. In het meest extreme geval pakte een project meer dan zes keer zo duur uit als een vroege schatting van de kosten.

Dat er zoveel geld meer gespendeerd moest worden dan eerder begroot heeft waarschijnlijk met de complexiteit van de projecten te maken, maar mogelijk ook met mismanagement en slechte planningen, staat in de studie. Ook speelt mee dat projecten in de beginfase vaak ‘overoptimistisch’ voorgesteld worden om de benodigde goedkeuring te verkrijgen van hogere bestuurders binnen het bedrijf.

Volgens persbureau Bloomberg, dat zijn hand wist te leggen op de studie, zijn de bevindingen van het onderzoek opmerkelijk vanwege de historische reputatie van ExxonMobil om juist sterk op de uitgaven te letten. De optelsom van 138 miljard dollar betreft wel een brutobedrag dat ook de belangen van partners in de projecten omvat. Dat betekent dat het olie- en gasconcern al dat geld niet alleen hoefde op te hoesten.