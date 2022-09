Rusland viel dam aan in noordoosten van Oekraïne

Rusland heeft volgens de Britse inlichtingendiensten eerder deze week een stuwdam in het noordoosten van Oekraïne aangevallen, waarschijnlijk met raketten. Mogelijk wil het Russische leger de sluisdeuren uitschakelen om oversteekplaatsen van het Oekraïense leger te laten overstromen, aldus de Britten.

De Russen voerden volgens Londen woensdag en donderdag aanvallen uit op de Petsjenihy-dam, die in de buurt van Charkov ligt in de rivier Severski Donets. Volgens het Britse ministerie van Defensie rukken Oekraïense troepen verder op langs de rivier. Het leger heeft in het noordoosten recent veel terrein heroverd op de Russen.

De regering in Kiev meldde dat een van de sluisdeuren van de dam vernietigd was bij de aanvallen, maar de situatie zou onder controle zijn. Eerder deze maand viel het Russische leger ook een dam aan bij de centraal gelegen stad Kryvy Rih. Inwoners werden opgeroepen te evacueren. Volgens Oekraïne lekte er water uit de stuwdam en trad de rivier Inhoelets daardoor buiten zijn oevers.

Het is volgens de Britten onwaarschijnlijk dat de Oekraïense strijdkrachten veel last hebben van de aanvallen op beide dammen. Daarvoor zouden die te ver weg liggen van de gebieden waar momenteel gevochten wordt.