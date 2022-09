Opnieuw zware verliezen op Wall Street door recessievrees

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met forse verliezen gesloten. De angst voor een recessie als gevolg van alle renteverhogingen blijft drukken op het sentiment. Tegelijkertijd wakkeren gewaagde begrotingsplannen van het Verenigd Koninkrijk de zorg aan dat de inflatie blijft oplopen, ondanks alle ingrepen van centrale banken om de prijsstijgingen onder controle te krijgen.

De Dow-Jonesindex verloor 1,6 procent tot 29.590,41 punten. De brede S&P 500 zakte 1,7 procent tot 3693,23 punten en techbeurs Nasdaq verloor 1,8 procent tot 10.867,93 punten.

De nieuwe Britse schatbewaarder Kwasi Kwarteng kondigde forse belastingverlagingen aan in combinatie met extra uitgaven om bedrijven en huishoudens te helpen met hun energierekening. Daardoor moet het land tientallen miljarden ponden bijlenen, wat de inflatie volgens critici dreigt op de drijven.

Dollar

Rentes op staatsschulden bleven ook oplopen, wat betekent dat de obligaties zelf in waarde dalen. Stijgende rentes zijn in de regel ongunstig voor de waardering van aandelen.

De dollar bereikte een recordhoogte, terwijl de euro daalde tot het laagste niveau sinds 2002. Ten opzichte van de Amerikaanse munt verloor de euro 1,4 procent tot 0,9696 dollar. Het Britse pond bereikte zijn laagste niveau in 37 jaar.

Olieproducenten

Olieproducenten Chevron, ExxonMobil en toeleveranciers aan de olie-industrie Schlumberger verloren tot 8,5 procent. De olieprijzen zakken ook door de vrees voor economische krimp, waarbij de vraag naar de brandstof daalt. Een vat Amerikaanse olie was voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne minder dan 80 euro waard. De prijs zakte 5,4 procent tot 78,97 dollar per vat. Brentolie zakte 4,5 procent tot 86,38 dollar per vat.

Aardgasconcern Tellurian verloor ruim 15 procent aan waarde na het nieuws dat Shell en Vitol zich terugtrekken uit een overeenkomst met het Texaanse bedrijf. Eerder spraken ze af lng te kopen van een groot project van Tellurian in de staat Louisiana.

FedEx

FedEx daalde 3,4 procent. Beleggers lijken niet onder de indruk van de plannen van het logistiek concern om tot 2,7 miljard dollar aan kostenbesparingen door te voeren. Ook gaat FedEx de verzendkosten verhogen. De maatregelen zijn nodig omdat verslechterde marktomstandigheden en hogere personeelskosten een hap uit de winst nemen.

Boeing zakte 5,4 procent. De vliegtuigfabrikant treft een schikking van 200 miljoen dollar met de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC wegens misleiding van beleggers rond ramptoestel 737 MAX.