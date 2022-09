Witte Huis is het ‘oneens’ met klimaatopmerking Wereldbank-baas

De regering van de Amerikaans president Joe Biden is het oneens met klimaatuitingen van hoogste baas van de Wereldbank, David Malpass. Hij ontweek eerder deze week openlijk de vraag of klimaatverandering het gevolg was van het gebruik van fossiele brandstoffen, waarop een storm van verontwaardiging ontstond.

‘We zijn het oneens met de opmerkingen van president Malpass’, zei een persvoorlichter van het Witte Huis. ‘We rekenen erop dat de Wereldbank wereldwijd vooroploopt als het om klimaatambities gaat.’ De zegsvrouw ging niet in op de vraag of Biden vertrouwen heeft in Malpass als hoogste leidinggevende van de bank.

Dinsdag antwoordde Malpass op de vraag of hij vond dat fossiele brandstoffen de oorzaak van opwarming van de aarde zijn: ‘Ik weet het niet, ik ben geen wetenschapper.’

Interview

Na alle ontstane tumult drukte Malpass het personeel van de Wereldbank op het hart dat hij wel degelijk gelooft dat klimaatverandering door mensen wordt veroorzaakt. Ook in een interview met nieuwszender CNN probeerde hij zijn eerdere optreden recht te zetten.

‘Het is duidelijk dat broeikasgassen afkomstig zijn van door de mens gecreëerde bronnen, waaronder fossiele brandstoffen, methaan, de landbouw en de industrie, dus we werken hard om dat te veranderen’, zei hij tegen CNN. Malpass voegde daar vrijdag aan toe dat hij niet van plan is om zijn functie neer te leggen en dat geen enkele aandeelhouder van de Wereldbank daarom heeft gevraagd.

De Republikeinse Malpass trad aan toen Donald Trump president was van de Verenigde Staten. Volgens ongeschreven regels wijzen de VS, als grootste aandeelhouder van de Wereldbank, doorgaans de hoogste baas van ‘s werelds grootste financier voor ontwikkelingssamenwerking aan.