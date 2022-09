Tienduizenden Duitse betogers eisen meer klimaatmaatregelen

Tienduizenden mensen zijn in tal van Duitse steden de straat opgegaan om meer maatregelen ter bescherming van het milieu te eisen. De overwegend jonge betogers gaven met hun actie gehoor aan de oproep van de beweging Fridays for Future (FfF) tot een wereldwijde ‘klimaatstaking’.

In Berlijn hadden volgens de politie 22.000 demonstranten zich verzameld in het Invalidenpark, nabij de regeringswijk, voor een protestmars. De organisatoren spraken van 36.000 deelnemers, die een versneld einde willen van het gebruik van fossiele brandstoffen en een versnelde uitbreiding van het aandeel hernieuwbare energie.

Het was de elfde keer dat FfF, opgericht in 2018 door de militante Zweedse Gretha Thunberg, de aanhang tot actie maande. ‘Wie denkt dat er geen uitweg is, blijft in vertwijfeling achter. Wie weet dat het anders gaat, kan van wal steken en optreden. We hebben die kennis, dus storten we ons op deze zaak’, aldus de Duitse FfF-activiste Luisa Neubauer.

Ook in Hamburg en meer dan tweehonderd andere steden waren grootschalige bijeenkomsten. In Wenen meldden de autoriteiten ten minste 12.000 milieuactivisten in de straten van de hoofdstad. Demonstraties waren er vrijdag ook in Parijs, Lyon en elders in Frankrijk, in New Delhi en Jakarta.