VN: bijna 1300 politieke gevangenen in Belarus

De Verenigde Naties hebben gewaarschuwd voor de verslechtering van de mensenrechtensituatie in Belarus. Er is nog altijd een strafexpeditie gaande tegen de burgerij, waardoor er nu bijna 1300 mensen vastzitten op politieke gronden.

‘Het klimaat van repressie houdt aan met verdere aantasting van de mensenrechten. Het gaat om ernstige schendingen van civiele en politieke rechten door het regime en ongeremde straffeloosheid’, zei Nada Al-Nashif, de VN-chef voor de mensenrechten.

Haar organisatie heeft de situatie in Belarus geanalyseerd voor en na de presidentsverkiezing van 2020, die Alexandr Loekasjenko aan een nieuwe termijn hielp, zijn zesde. De uitslag werd algemeen in twijfel getrokken en leidde tot grote demonstraties. In het jaar na de stembusgang werden zeker 37.000 mensen opgepakt. Velen van hen werden weer vrijgelaten, maar arrestaties zijn nog aan de orde van de dag.

Nashif zei vrijdag dat sinds haar laatste rapportage in maart het aantal politieke gevangenen is gegroeid van 1085 tot 1296. Het gaat onder anderen om oppositieleden, mensenrechtenactivisten, vakbondsmensen, journalisten en demonstranten. Ze werden vaak beschuldigd van ‘extremistische’ activiteiten, belastingontduiking en zelfs van ‘hoogverraad’.