Weerwind zoekt geld voor DJI, eigen bijdrage tbs’er terug

Tbs’ers en anderen die om juridische redenen forensische zorg krijgen, moeten weer een eigen bijdrage gaan betalen. Nu gebeurt dat alleen door mensen die daar op medische indicatie zitten, zoals in de verslavingszorg. Op verzoek van de Tweede Kamer was de eigen bijdrage enkele jaren geleden afgeschaft, maar minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) stelt herinvoering voor, onder meer omdat het gevangeniswezen veel geld tekort komt de komende tien jaar.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) komt bij ongewijzigd beleid bijna 400 miljoen euro in het rood in 2032. Om dat tegen te gaan, investeert het kabinet de komende jaren 210 miljoen euro extra in de dienst, schrijft Weerwind in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee stijgt het budget van de DJI van 2,8 miljard euro dit jaar naar 3,1 miljard euro in 2027. Daarmee moet de DJI beter voorbereid zijn op de toekomst, zoals met een goede ICT, huisvesting en genoeg personeel.

Toch is de financiële injectie niet genoeg en daarom stelt Weerwind maatregelen voor om extra geld bijeen te schrapen. Maar ook als alles ingevoerd wordt, blijven er tekorten resteren van 46 miljoen euro in 2024 en 23 miljoen euro structureel vanaf 2028, staat in de brief. Daarom komt de minister in het voorjaar met aanvullende maatregelen om het tekort aan te vullen.

Het aantal plaatsen in de gevangenissen blijft op het huidige niveau van 11.100. Er worden geen gebouwen gesloten. Omdat de ramingen aangeven dat er in de toekomst meer plek nodig is, wil Weerwind kijken hoe hij de instroom van nieuwe gevangenen kan beperken en de uitstroom kan bevorderen. Zo kunnen gedetineerden die niet gevaarlijk zijn, vaker of sneller op goedkopere afdelingen worden geplaatst.

Daarnaast onderzoekt de minister of hij sancties kan veranderen en anders toepassen, zodat minder mensen die in de fout zijn gegaan achter de tralies belanden. Het kan gaan om het vaker laten dragen van een enkelband, een vervangende taakstraf als een geldboete niet wordt betaald of de mogelijkheid om meer taakstrafuren te kunnen opleggen.