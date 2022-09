Kiev: veel lijken in massagraf Izjoem vertonen sporen van geweld

Gespecialiseerde reddingswerkers hebben in totaal 436 lichamen geborgen die in het massagraf lagen in de buurt van de Oost-Oekraïense stad Izjoem. De meeste lijken vertonen sporen van geweld. Dat heeft het Oekraïense persbureau Interfax bekendgemaakt met een verwijzing naar berichtgeving van de gouverneur van de provincie Charkov, Oleh Sinjehoebov.

Volgens de gouverneur is het overgrote deel van de slachtoffers, onder wie 21 militairen, een gewelddadige dood gestorven. In dertig gevallen is sprake van foltering. Er zijn stoffelijke resten van mensen gevonden met touwen om de nek, vastgebonden handen, gebroken ledematen en met schotwonden.

‘Bij verscheidene mannen is het geslachtsdeel afgesneden. Dat alles is het bewijs van de verschrikkelijke martelingen waaraan de bezetters de inwoners van Izjoem hebben onderworpen’, schreef Sinjehoebov op Instagram. Hij zei dat in totaal 200 forensisch deskundigen, politieagenten en medewerkers van nationale hulpdienst betrokken waren bij de opgravingen, die een week hebben geduurd.

‘Bedankt voor het psychisch zware, maar noodzakelijke werk. Elk van de aangetroffen lichamen vertelt een apart verhaal. We zullen de omstandigheden van de dood van ieder slachtoffer achterhalen zodat hun familie en vrienden de waarheid zullen leren kennen. De moordenaars zullen worden gestraft.’

Sinjehoebov voegde er nog aan toe dat dit niet het enige massagraf in de regio Charkov is. Op zeker drie andere plaatsen zijn vergelijkbare plekken gevonden. De omgeving daarvan worden momenteel ontdaan van mijnen en onderzocht. Hij beloofde alles nauwgezet te documenteren en de schuldigen te laten boeten.