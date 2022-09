Minister De Jonge wil minder migranten in Nederland

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) vindt dat er in Nederland minder migranten moeten worden opgenomen. Het migratiesaldo is te hoog, zegt hij in het Nederlands Dagblad. Een concreet getal wil hij niet noemen, maar het moet "heel veel minder" zijn dan het huidige migratiesaldo.

‘Ik ga geen getal noemen; dat zullen we met elkaar moeten formuleren." Het migratiesaldo - hoeveel meer mensen naar Nederland verhuizen dan naar het buitenland vertrekken - is volgens De Jonge nu meer dan 100.000 mensen per jaar. De minister zegt dat "middenpartijen demografische ontwikkelingen negeren", omdat "we het op een gegeven moment een rechts thema zijn gaan vinden." Nederland kan zich echter niet veroorloven "geen grip te hebben op migratie", zegt de CDA-minister in het interview met de krant. Hij doelt ook op arbeidsmigranten.

In politiek Den Haag wordt continu gezegd dat Nederland vanwege internationale verdragen het migratiesaldo niet kan beïnvloeden, maar De Jonge vindt dat geen sluitend argument. "'Er zijn landen om ons heen die het echt beter doen. Je kunt niet schouderophalend voorbijgaan aan een groei die in potentie disruptief is voor alles wat we belangrijk vinden."

Het is niet de eerste keer dat De Jonge pleit voor minder migranten. Dat deed hij onder meer verschillende keren in 2020, toen De Jonge in de race was voor het lijsttrekkerschap van het CDA en ook toen hij eenmaal tot lijsttrekker was gekozen.

In het regeerakkoord van Rutte IV staat dat wordt overwogen met een "beleidsmatig richtgetal" te gaan werken voor arbeids-, kennis- en asielmigratie, mede om daarmee meer grip te krijgen op migratie.