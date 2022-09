Werkstraffen tot 100 uur voor boerenprotest bij huis minister

De politierechter in Zutphen heeft vrijdag werkstraffen tot honderd uur en voorwaardelijke celstraffen tot een maand uitgedeeld aan deelnemers van het boerenprotest eind juni bij het huis van minister Van der Wal. ‘Het is onacceptabel dat je een politicus thuis op gaat zoeken met een grote groep. Dit is zuivere intimidatie’, aldus de rechter.