Toyota beëindigt autoproductie in Rusland definitief

Toyota stopt definitief met het produceren van auto’s in Rusland. De Japanse autofabrikant sloot zijn fabriek in Sint-Petersburg al tijdelijk omdat die door de Russische inval in Oekraïne en sancties zonder materialen en onderdelen kwam te zitten.

In de tussentijd bleef het personeel nog wel in dienst van Toyota en ging de fabriek op waakvlamstand. De autoproducent hoopte zo weer snel aan de slag te kunnen in Sint-Petersburg als de omstandigheden zouden verbeteren. ‘Maar na zes maanden zijn we niet in staat geweest om de normale activiteiten te hervatten, en we hebben geen aanwijzingen dat we in de toekomst kunnen herstarten’, schrijft het bedrijf op zijn website.

Toyota is nog wel als autoverkoper actief in Rusland, maar het concern kondigt een reorganisatie aan bij het kantoor in Moskou dat het dealernetwerk aanstuurt. Toyota zegt alle werknemers die hun baan verliezen te helpen bij het vinden van nieuw werk, onder andere met financiële steun.