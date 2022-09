Pijn in portemonnee consument noopt Made.com tot schrappen banen

De Britse onlinewinkel voor meubilair Made.com gaat banen schrappen en zet zichzelf in de etalage. De webshop, die ook actief is in Nederland, zegt veel last te hebben van de hoge inflatie en het historisch lage consumentenvertrouwen in Europa. Daarnaast ijlt de coronpandemie nog altijd na in wereldwijde vervoersketens, waardoor transportkosten voor Made.com explosief zijn gestegen.