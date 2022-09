Ook Wall Street zet neergang voort door recessievrees

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag verder omlaaggedoken na de zware koersverliezen in de afgelopen dagen. Sinds de renteverhoging van de Amerikaanse Federal Reserve op woensdag is sprake van een negatieve stemming op Wall Street. Andere centrale banken volgden deze week het voorbeeld van de Fed en beleggers vrezen dat de hogere rentetarieven een wereldwijde economische recessie zullen veroorzaken.

Analisten van Goldman Sachs verwachten dat beurskoersen dit jaar verder zullen zakken nu is gebleken dat de Fed voorlopig geen gas lijkt terug te nemen in de strijd tegen de inflatie. Fed-voorzitter Jerome Powell liet bij het afgelopen rentebesluit al doorschemeren door te gaan met rentestappen, ook als die een recessie zouden veroorzaken. Goldman denkt nu dat de brede S&P 500-index aan het einde van het jaar op 3.600 punten zal staan. Dat is 16 procent minder dan het eerdere koersdoel van 4.300 punten en zo’n 4 procent lager dan het huidige niveau.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,2 procent lager op 29.721 punten. De S&P 500 verloor 1,4 procent tot 3704 punten en techgraadmeter Nasdaq ging ook 1,4 procent omlaag, tot 10.909 punten. De graadmeters koersen daarmee af op de vijfde verliesweek in de afgelopen zes weken.

Costco

Costco zakte 2,8 procent. Het groothandelsbedrijf boekte in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht. De winstmarge van het concern viel wel wat tegen. Ook waarschuwde Costco voor hogere transport- en loonkosten.

FedEx daalde 2,2 procent. Beleggers lijken niet onder de indruk van de plannen van het logistiek concern om tot 2,7 miljard dollar aan kostenbesparingen door te voeren. Ook gaat FedEx de verzendkosten met 6,9 procent verhogen. De maatregelen zijn nodig omdat verslechterde marktomstandigheden en hogere personeelskosten een hap uit de winst nemen. Vorige week gaf de pakketvervoerder al een winstalarm.

Boeing

Boeing zakte 2,6 procent. De vliegtuigfabrikant treft een schikking van 200 miljoen dollar met de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Daarmee koopt het concern verdere vervolging wegens vermeende misleiding van beleggers af. Boeing zou beleggers verkeerd of onvolledig hebben geïnformeerd in de nasleep van de twee crashes in korte tijd met 737 MAX-jets van het concern.

De oliebedrijven Exxon Mobil, Chevron en oliedienstverlener Schlumberger verloren tot 7 procent. Beleggers vrezen dat de vraag naar olie zal afnemen door een recessie. Een vat Amerikaanse olie werd 5,3 procent goedkoper op 79,28. Brentolie kostte 4,3 procent minder op 86,57 dollar per vat.

De euro zakte verder weg en was 0,9757 dollar waard, tegen 0,9838 dollar een dag eerder.