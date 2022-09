Goudprijs zakt naar laagste niveau in 2 jaar na renteverhogingen

De goudprijs is vrijdag gezakt tot het laagste niveau in meer dan twee jaar. De waardedaling van het edelmetaal, die al twee weken duurt, volgt op de reeks van renteverhogingen door centrale banken wereldwijd om de inflatie af te koelen.

De prijs van een troy ounce (31,1 gram) goud daalde met 1,8 procent naar 1651 dollar. Hogere rentes en een sterkere dollar, die verder in waarde steeg na het besluit van de Amerikaanse centrale bank eerder deze week om de rente opnieuw te verhogen, maken beleggingen in goud minder aantrekkelijk. Ook andere edelmetalen als zilver, platina en palladium daalden in prijs.

De goudprijs schoot eerder dit jaar nog omhoog door de oorlog in Oekraïne en de onrust op de financiële markten. In onzekere tijden proberen beleggers hun geld vaak in veilig geachte beleggingen te stoppen. Goud wordt dan gezien als een goede manier om waarde op te slaan.

Recordniveau

De goudprijs leek in maart, kort na de Russische invasie van Oekraïne, nog af te koersen op het recordniveau van meer dan 2000 dollar. Dat niveau werd bereikt in augustus 2020, toen beleggers ongerust waren over de impact van de coronapandemie.

Hoewel de hogere rentes en de sterkere dollar de goudprijs momenteel onder druk zetten, verwachten handelaren dat de stemming ook zo weer om kan slaan. De vrees voor een economische recessie en een dreigende escalatie van de oorlog in Oekraïne worden daarbij gezien als mogelijke aanjagers van de goudprijs.