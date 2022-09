AD mag vanaf oktober weer bij zittingen proces Marengo zijn

Het AD mag toch weer aanwezig zijn bij het Marengoproces. Dat heeft de rechtbank Amsterdam vrijdag gemeld. Verslaggevers van de krant werden eerder voor de rest van het jaar uitgesloten van het bijwonen van zittingen, omdat het AD eind juni per ongeluk korte tijd livebeelden van de zaak uitzond op zijn website. De straf is nu beperkt tot eind september, na een gesprek tussen AD-hoofdredacteur Rennie Rijpma en het gerechtsbestuur. Ook vertegenwoordigers van de rechtbankverslaggevers, het Genootschap van Hoofdredacteuren en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) waren daarbij.

Het tonen van de beelden op de site gebeurde door een interne fout, aldus het AD en werd onmiddellijk hersteld bij constatering. Het gerechtsbestuur stelt vrijdag dat ‘de ernst van de overtreding overeind blijft, ook al is er geen sprake van opzet of kwade trouw, en blijft erbij dat niet had kunnen volstaan met een waarschuwing’. Dat de straf nu verkort wordt heeft ermee te maken dat de maatregel ervoor heeft gezorgd dat iedereen zich extra bewust is ‘van het feit dat veiligheid van rechtszaken met een hoog risico een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle betrokkenen’.

Het online uitzenden van de beelden noemde de voorzitter van de rechtbank toentertijd ‘volstrekt in strijd met de gemaakte afspraken’. Camera’s zijn toegestaan in de rechtbank, maar het gebruik van beelden is gebonden aan strikte regels, onder meer over privacy. In de beelden die het AD uitzond werden alle verdachten met naam en toenaam genoemd.

Sanctie

Het AD accepteerde de sanctie, maar zei wel de straf te zwaar te vinden. Ook het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren vond dat. De NVJ vond het alarmerend dat de rechtbank een medium zo’n zware sanctie oplegde voor een menselijke fout. Een voorbeeld stellen voor andere media, vond het genootschap niet nodig. Media kennen hun verantwoordelijkheid en hebben met dit incident niets te maken, zo luidde eerder het commentaar.

Het liquidatieproces Marengo draait onder meer om een reeks criminele afrekeningen. Ridouan Taghi is hoofdverdachte in het proces.