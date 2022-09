Britse prijswinnende schrijfster Hilary Mantel overleden

Mantel schreef korte verhalen, essays en historische romans. Ze won tweemaal de Man Booker Prize, de belangrijkste literaire prijs in het Engelse taalgebied. Dat was voor haar bestsellers Wolf Hall en voor Henry. De twee romans zijn de basis geweest voor toneelstukken van de Royal Shakespeare Company en een tv-serie van de BBC.

In de zomer van afgelopen jaar nog kreeg ze de Walter Scott Prize for Historical Fiction voor haar derde boek van de ‘Cromwell-trilogie’, The Mirror and the Light, dat in het Nederlands verscheen als De spiegel en het licht.