Minister Van der Wal: terecht dat bedreigers voor rechter komen

Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) vindt het ‘terecht’ dat de boeren die haar voor haar huis hebben bedreigd, zich vrijdag voor de rechter moeten verantwoorden. Ze verwacht er ‘vrij weinig’ van. ‘Het is nu aan de rechter om daarover te oordelen.’ Over een gepaste strafmaat heeft ze niet nagedacht.

‘Ik vind het het belangrijkste dat ze verantwoording afleggen’, zei de minister voorafgaand aan de ministerraad. Nadat Van der Wal in juni het inmiddels beruchte stikstofkaartje had gepresenteerd - waarin per gebied staat ingetekend met welk percentage het stikstofgehalte van agrariërs in 2030 moet zijn afgenomen - kwamen boeren in heel Nederland in protest. De stikstofuitstoot moet in 2030 zijn gehalveerd.

Diezelfde avond stonden boze boeren bij de oprit van haar woning. Veertig minuten lang heeft Van der Wal met de boeren gepraat, ‘totdat het iets dreigender werd, maar dat was nog oké. De keren daarna was het echt heel heftig, vooral voor mijn gezin. Ze kwamen naar het huis toe en dat is echt heel bedreigend.’ Ze vindt het ‘onwijs goed’ dat het Openbaar Ministerie er ‘zo bovenop zit’.

Vrijdag dient de strafzaak tegen tien boeren in de rechtbank in Zutphen. Bij de demonstratie voor de deur van de minister tegen haar stikstofplannen zouden zij zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan het vernielen van een politieauto.