VN-commissie: er zijn oorlogsmisdaden in Oekraïne gepleegd

Een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties concludeert dat er in ‘het conflict in Oekraïne oorlogsmisdaden zijn gepleegd’. De commissie werd in mei gevormd om Russische gevechtshandelingen in Oekraïne te onderzoeken en stelt nu dat er ‘Russische bombardementen op burgerdoelen zijn geweest, executies zijn uitgevoerd en er is gemarteld en gruwelijk seksueel geweld is gepleegd’.

De Noorse commissievoorzitter Erik Møse zei tegen de Mensenrechtenraad van de VN dat er genoeg bewijzen zijn verzameld voor de stelling. Het was de eerste update van het onderzoek van de driekoppige commissie voor de VN-raad. Het onderzoek was geconcentreerd op de regio’s Kiev, Tsjernihiv, Charkov en Soemi, maar moet verdergaan in andere streken.

Mose zei dat Rusland explosief materiaal inzet dat een grote uitwerking heeft in gebieden waar burgers wonen. ‘Dit is de bron van enorm veel leed en pijn onder burgers’. De Russische strijdkrachten hebben ook aanvallen op doelen uitgevoerd waarbij geen onderscheid werd gemaakt tussen strijders en burgers. Er zijn volgens Møse opvallend veel mensen geëxecuteerd en er is veel melding gemaakt van mishandelingen, folteringen en onrechtmatige arrestaties waarbij soms gevangenen werden meegevoerd en wekenlang in Russische gevangenissen werden opgesloten.

De VN beschouwt de Noorse magistraat Møse als een onafhankelijke voorzitter. Noorwegen heeft tal van sancties tegen Rusland ingesteld. De andere twee commissieleden komen uit Bosnië-Herzegovina en Colombia.