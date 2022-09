Mensen willen herhaalprik vooral bij nieuwe coronavariant

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft voor de 21e keer onderzocht wat mensen vinden van coronamaatregelen en -vaccinaties. De uitkomsten zijn vrijdag naar buiten gebracht. Het onderzoek is van 7 tot en met 11 september uitgevoerd onder 34.283 mensen.

Voor de nieuwste enquête is onder meer gekeken naar de herhaalprikken. Die worden sinds afgelopen maandag gegeven. Elke Nederlander van 12 jaar en ouder die de eerste prikken heeft gehad, komt ervoor in aanmerking. Ouderen, zorgmedewerkers en mensen met medische risico’s krijgen voorrang. De extra inenting moet de afweer van mensen versterken, voor het geval er in het najaar of de winter een nieuwe coronagolf komt.

Animo

Van de ondervraagden is 72 procent van plan de prik te halen, met name ouderen. Zo’n 16 procent wil dat niet, en 12 procent weet het nog niet. Stel dat er een variant komt die mensen zieker maakt dan de omikronvariant die nu rondgaat, stijgt de vaccinatiebereidheid naar 84,5 procent. Als het aantal ziekenhuisopnames toeneemt en de reguliere zorg misschien uitgesteld moet worden, is ongeveer 80 procent bereid zich te laten vaccineren.