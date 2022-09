Spaanse economie groeit sterker dan verwacht dankzij toerisme

Spanje merkt duidelijk dat het toerisme in het land weer is aangetrokken na de coronapandemie. De economie van het Zuid-Europese vakantieland groeide in het tweede kwartaal met 1,5 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat was sterker dan een eerdere raming van het Spaanse statistiekbureau INE van een groei van 1,1 procent. Naast de belangrijke toeristische sector werd de groei ook aangedreven door de export.

De op drie na grootste economie van de eurozone is sterk afhankelijk van het toerisme, dat in goede jaren meer dan 10 procent vertegenwoordigde van het bruto binnenlands product. Volgens cijfers van het INE nam het aantal hotelovernachtingen in augustus met ruim 34 procent toe ten opzichte van een jaar geleden. De gemiddelde prijs voor een hotelkamer steeg met dik 11 procent tot bijna 128 euro.

De groei van de Spaanse economie in het afgelopen kwartaal volgt op een krimp van 0,2 procent in het eerste kwartaal. Ondanks de stijgende energiekosten weet Spanje daarmee een recessie te voorkomen.

Spanje, dat in de top tien staat van de belangrijkste handelspartners van Nederland, kampt net als veel andere Europese landen met een torenhoge inflatie. Veel Spanjaarden komen daardoor in financiële problemen. Om de hoge kosten voor gas voor huishoudens binnen de perken te houden verlaagt Spanje in oktober de btw op gas van 21 procent naar 5 procent. Ook met gratis treinabonnementen poogt de regering de lasten wat te verlichten.