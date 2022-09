COA meldt geen buitenslapers in Ter Apel afgelopen nacht

Bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel hebben in de nacht van donderdag op vrijdag geen mensen buiten hoeven slapen, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). ‘Iedereen had een plek vannacht’, aldus de zegsman.

Ook een nacht eerder hoefde er niemand de nacht buiten door te brengen bij het Groningse aanmeldcentrum. Toen werden er mensen op andere locaties ondergebracht, zei het COA, waaronder in Zuidbroek en Stadskanaal. Ook zei de gemeente Enschede woensdagavond versneld tweehonderd mensen op te nemen, na een ‘dringend verzoek’ hierover van het kabinet.

Dinsdagavond was het erg druk in Ter Apel en kwam er volgens het COA ‘kunst-en-vliegwerk’ aan te pas om alle asielzoekers onderdak te geven. De drukte kwam onder meer doordat er een noodopvang in Goes was gesloten, waardoor mensen elders een plek moesten krijgen.