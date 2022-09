Hoge gasprijzen helpen Gazprom aan groter investeringsbudget

Gazprom heeft voor komend jaar meer geld beschikbaar om te investeren in bijvoorbeeld pijpleidingen en opslagfaciliteiten in Siberië. Het Russische staatsgasbedrijf heeft zijn budget verhoogd omdat het meer inkomsten verwacht door de flink gestegen energieprijzen.

Volgens Famil Sadygov, plaatsvervangend hoofd van Gazprom, gaat het nieuwe begrotingsplan uit van ruim een derde meer inkomsten uit de verkoop van gas dan in het oorspronkelijk opgestelde budget, heeft hij laten weten via berichtendienst Telegram. Hij noemde hierbij geen concrete bedragen. Wel stelde hij ruimte te zien om voor omgerekend ruwweg 20 miljard euro aan dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Dat geld is voor een groot deel bestemd voor de Russische staat.

Gazprom heeft de gasleveringen aan Europa dit jaar juist teruggeschroefd. Dat wordt over het algemeen gezien als een vergeldingsactie van Moskou voor sancties die zijn opgelegd door westerse landen vanwege de oorlog in Oekraïne. Toch zorgt dit er niet voor dat Gazprom minder geld binnenkrijgt. Dat Rusland minder gas exporteert, wordt volgens Sadygov volledig gecompenseerd door de hogere prijzen.

Daling export

Volgens plannen die zijn ingezien door persbureau Bloomberg gaat de Russische gasexport komende jaren waarschijnlijk wel verder omlaag. De uitvoer van gas via pijpleidingen wordt in Moskou voor dit jaar nog geschat op zo’n 142 miljard kubieke meter. De jaarlijkse export zal naar verwachting met bijna 40 procent dalen tot 125,2 miljard kubieke meter in de periode 2023 tot 2025.

In de stukken is geen onderscheid gemaakt in de landen waar het gas naar toe gaat. Ook zijn de cijfers waarschijnlijk nog onderhevig aan verandering, aangezien Gazprom de leveringen op elk moment kan aanpassen aan de dan geldende omstandigheden.