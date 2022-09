Spaanse vrachtwagenchauffeur hoeft niet terug de cel in

De Spaanse vrachtwagenchauffeur die eind augustus een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Nieuw-Beijerland, blijft op vrije voeten. Het gerechtshof Den Haag heeft besloten dat de man niet terug de cel in hoeft, mits hij zich aan verschillende voorwaarden houdt. Die voorwaarden houden onder meer in dat de man aan alles rondom deze zaak moet meewerken en moet verschijnen op de inhoudelijke zitting van zijn strafzaak.