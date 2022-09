Economische activiteit Duitsland krimpt nog sterker

De economische bedrijvigheid in Duitsland is deze maand nog sterker gekrompen onder druk van de energiecrisis, hoge inflatie en economische onzekerheid. Volgens cijfers van marktonderzoeker S&P Global zakte de inkoopmanagersindex, die de activiteit in de industrie en dienstensector weergeeft, zelfs naar het laagste niveau sinds mei 2020, toen de coronacrisis was uitgebroken.

Die samengestelde index daalde in september volgens een voorlopig cijfer naar een stand van 45,9, van 46,9 in augustus. Een stand van 50 of meer duidt op groei, daaronder op krimp. Die index laat nu al drie maanden op rij krimp zien van de bedrijvigheid in Duitsland, de grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner van Nederland.

Zowel in de omvangrijke Duitse industrie als in de dienstensector, met bijvoorbeeld horeca, toerisme en detailhandel, was krimp te zien. Volgens S&P Global is er een sterkere daling van de vraag naar goederen naar diensten. Vanwege de hoge inflatie en zorgen over de economie houden consumenten en bedrijven de hand steeds meer op de knip.

Een econoom van S&P Global zegt in een toelichting dat de Duitse economie in het derde kwartaal waarschijnlijk zal krimpen en dat de vooruitzichten voor het vierde kwartaal er ook niet goed uitzien.