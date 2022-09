Twee aanhoudingen voor bakken en verkopen hennepkoekjes

De politie heeft zondag in Schiedam twee mannen aangehouden voor het bakken en verhandelen van hennepkoekjes. In een bakkerij aan de Koolhovenstraat werden 4800 koekjes gevuld met hennep gevonden, en in een opslagruimte in de buurt nog eens tientallen dozen vol. Ook is zo’n 90.000 euro aan contant geld in beslag genomen, meldt de politie vrijdag.