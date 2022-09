Shell en ING onderaan in verder wegzakkende AEX

De hogere rentes vergroten echter het risico op een wereldwijde economische recessie en maken aandelen als belegging minder aantrekkelijk voor investeerders. Naast de rentezorgen en de Europese energiecrisis, gaat de aandacht uit naar de Italiaanse verkiezingen die zondag plaatsvinden. Ook de voortslepende oorlog in Oekraïne houdt de gemoederen bezig. In bezette Oekraïense gebieden zijn referenda van start gegaan over aansluiting bij Rusland. Inlijving van de Oekraïense gebieden door Rusland kan leiden tot verdere escalatie van het conflict in het Oost-Europese land.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent lager op 652,91 punten. Een dag eerder was de AEX al 1,9 procent gezakt. De MidKap daalde 0,8 procent tot 884,76 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren 0,4 procent.

Groot-Brittannië

De Londense FTSE daalde 0,1 procent. In het Verenigd Koninkrijk is het consumentenvertrouwen afgenomen tot het laagste niveau sinds het begin van de metingen in 1974. De regering van premier Liz Truss komt later op de dag met nieuwe plannen om huishoudens te helpen en de economie te stimuleren.

De beurs in Milaan verloor 0,6 procent. De nationalistische partij Fratelli d’Italia, Broeders van Italië, lijkt af te stevenen op een duidelijke overwinning. Giorgia Meloni, de leider van de radicaal-rechtse partij, wordt daarmee mogelijk de eerste vrouwelijke premier van het land. Investeerders maken zich vooral zorgen over de Italiaanse overheidsfinanciën, gezien de enorme schuldenberg van het land.

Chipbedrijven

Naast Shell (min 1,8 procent) en ING (min 1,6 procent) stonden de chipbedrijven ASMI, ASML en Besi in de staartgroep, met verliezen tot 0,7 procent. De drie Nederlandse chipondernemingen waren een dag eerder al tot 6,6 procent kwijtgeraakt. Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield toonde daarentegen wat herstel en ging aan kop met een winst van 0,9 procent. Donderdag was het aandeel bijna 6 procent gezakt.

De euro was 0,9786 dollar waard, tegen 0,9838 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 82,90 dollar. Brentolie kostte ook 0,7 procent minder, op 89,87 dollar per vat.