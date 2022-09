Brits consumentenvertrouwen laagst sinds begin metingen in 1974

Het consumentenvertrouwen in het Verenigd Koninkrijk is deze maand verder gezakt door zorgen bij mensen over de sterk gestegen kosten voor levensonderhoud en een economische recessie. Volgens onderzoeksbureau GfK staat de index op het laagste niveau sinds het begin van de metingen in 1974.

De graadmeter noteert nu een stand van min 49. Daarmee ging de index harder omlaag dan economen hadden verwacht. Britten zijn nog negatiever geworden over de huidige economische situatie en de eigen financiële toekomstverwachtingen, aldus GfK.

‘Consumenten gaan gebukt onder de toenemende druk van de crisis rond de kosten voor levensonderhoud’, aldus een toelichting van GfK. ‘Ze vragen zichzelf af wanneer en hoe de situatie zal verbeteren.’

Liz Truss

De regering van premier Liz Truss komt later op de dag met nieuwe plannen om huishoudens te helpen en de economie te stimuleren, onder meer door belastingverlagingen. Truss heeft eerder al gezegd de energierekeningen van huishoudens en bedrijven te bevriezen.

De Bank of England maakte donderdag bekend de rente verder te verhogen om zo de inflatie aan te pakken. De Britse economie is waarschijnlijk al in een recessie beland.

Nederland

Ook in Nederland is het consumentenvertrouwen naar een nieuw dieptepunt gezakt, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) eerder deze week. Volgens het CBS waren Nederlanders niet eerder zo somber over de economie sinds het begin van de metingen in 1986.