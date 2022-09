Overwinning Oranje op Polen trekt bijna 2 miljoen kijkers

Bijna 2 miljoen mensen hebben donderdagavond naar de interland van Oranje tegen Polen gekeken. Dat blijkt uit de cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO). Het was daarmee het best bekeken programma van de avond. Het Nederlands elftal zette met de 0-2-overwinning op Polen een grote stap richting de finaleronde van de Nations League.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was met bijna 1,8 miljoen kijkers het op een na best bekeken programma van de avond. De derde plaats was voor het RTL Nieuws van Half Acht, waar 1,2 miljoen mensen op afstemden.

De kijkcijferlijst bestaat verder uit ‘usual suspects’ als De Beste Zangers (988.000 kijkers), Dit was het nieuws (842.000), Mr. Frank Visser (792.000) en De Avondshow met Arjen Lubach (722.00).