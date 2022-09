Minder bedrijfswagens in EU verkocht, wel meer vrachtwagens

De verkoop van bedrijfswagens in de Europese Unie is in juli en augustus voor de veertiende maand op rij gedaald. Dat meldt brancheorganisatie ACEA. De daling komt volgens de organisatie voornamelijk door de gekrompen markt. De verkoop van vrachtwagens ging wel omhoog.

In bijna alle EU-landen verkochten fabrikanten tijdens de zomermaanden minder bedrijfsauto’s. Alleen in Spanje maakten ze in augustus een groei door van 11,5 procent.

Het aantal verkochte vrachtwagens steeg wel in de maanden juli en augustus met respectievelijk 2,8 en 24,4 procent. Voor het resultaat van juli waren voornamelijk Centraal-Europese landen verantwoordelijk, in augustus steeg de verkoop van vrachtwagens in bijna alle EU-landen.

Volgens de cijfers van de ACEA ging de verkoop van bedrijfswagens in Nederland er in augustus op achteruit in vergelijking dezelfde maand vorig jaar. Zo werden in augustus bijna 3800 wagens verkocht, 4,5 procent minder dan een jaar eerder. De verkoop van vrachtwagens steeg in augustus ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar met ruim 34 procent.