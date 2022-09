Woonbond: pak enkel glas in huurwoningen alvast aan

In afwachting van de mogelijke huurverlaging voor mensen die in een slecht geïsoleerd huurhuis wonen, moet de overheid enkel glas alvast tot onderhoudsgebrek verklaren. Die oproep doet de Woonbond aan minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting).

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een voorstel van de PvdA en GroenLinks om huurders de mogelijkheid te geven korting af te dwingen bij de huisbaas als hun huis een energielabel lager dan D heeft.

De Woonbond vindt huurverlaging een goede stap, maar waarschuwt dat het daadwerkelijk doorvoeren van de maatregel nog wel even kan duren. Daarvoor moet het puntenstelsel voor het bepalen van de maximale huurprijs worden aangepast.

Onderhoudsgebrek

Door enkel glas tot onderhoudsgebrek te verklaren, moet de huisbaas snel actie ondernemen, aldus de bond, zoals bij een lekkend dak. ‘Dit kan de minister besluiten en is daarom snel in te voeren. Enkel glas moet dan vervangen worden, anders volgt er huurverlaging via een procedure bij de huurcommissie tot het gebrek is verholpen.’

Volgens de belangenorganisatie zijn er met name in de private huursector nog veel woningen met enkel glas. In 16 procent van de woonkamers en bijna een kwart van de slaapkamers zitten enkele ruiten, stelt de Woonbond. Haast is daarom geboden, zegt Marcel Trip van de bond. ‘Wij horen elke winter weer verhalen van huurders die met kranten tegen de ruiten proberen de boel nog een beetje leefbaar te houden zonder zich arm te stoken. Dat probleem wordt met de huidige prijzen alleen maar groter.’