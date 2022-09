Renteverhogingen drukken op Aziatische beurzen

De Aziatische beurzen stonden vrijdag eensgezind lager. Renteverhogingen wereldwijd bleven het sentiment op de aandelenmarkten drukken. Eerder deze week verhoogde de Amerikaanse Federal Reserve de rente met 0,75 procentpunt. Ook in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen gingen de rentes omhoog, In Azië gebeurde hetzelfde op de Filipijnen, in Indonesië en Taiwan, wat het marktsentiment deels bepaalde.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,9 procent in de min en ook op het vasteland van China stonden de graadmeters op verlies. De beurs in Shanghai verloor 1,1 procent en in Shenzhen stond een min van 1,8 procent op de borden.

In Australië keerden beleggers terug van een vrije dag. Daar zakte de All Ordinaries 2,3 procent. Volgens marktonderzoeker S&P Global is de bedrijvigheid in de particuliere sector in Australië licht gestegen. Dat kwam vooral door de industrie. De Kospi in Seoul leverde tegen het einde van de handelsdag 1,6 procent in.

In Japan hadden beleggers een dag vrij. De zwakke yen blijft een punt van zorg voor het land, ondanks de eerste interventie door Tokio op de valutamarkt sinds 1998 om de munt te ondersteunen. De ingreep heeft de onderliggende oorzaak van de zwakte van de munt niet aangepakt, namelijk de gapende kloof tussen het losse monetaire beleid van Japan en de stijgende rentes in andere landen. Dat zorgt ervoor dat de yen kwetsbaar blijft.