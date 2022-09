China: onafhankelijkheidsstreven Taiwan is losgeslagen neushoorn

Tijdens een toespraak in New York zei Wang donderdag dat wetgeving die Amerikaanse wetgevers overwegen in verband met Taiwan de fundamenten van de banden tussen de VS en China bedreigt. Aangemoedigd door de VS gaan volgens de Chinese regering steeds meer stemmen op voor de onafhankelijkheid van Taiwan, aldus Wang. Maar volgens Peking behoort Taiwan aan China toe. De minister voegde eraan toe dat de banden tussen de VS en China op een ‘laag punt’ staan.

‘De onafhankelijkheid van Taiwan is als een verwoestende neushoorn die op ons afstormt en die resoluut moet worden gestopt’, zei Wang in een toespraak voor de Asia Society in New York, waar hij de jaarlijkse bijeenkomst van de Algemene Vergadering van de VN bijwoonde. ‘We hebben altijd met de grootste oprechtheid en inspanning gewerkt om vreedzame hereniging na te streven, maar we zullen nooit enige activiteit tolereren die gericht is op afscheiding.’

Verenigde Staten

De betrekkingen tussen Peking en Washington zijn verder verslechterd sinds het bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis, Nancy Pelosi, aan Taiwan in augustus. Dat was de aanleiding voor de grootste oefeningen van het Chinese leger rond Taiwan in decennia. China heeft ook klimaatgesprekken en militaire overleggen met de VS stopgezet. Toch bestaat de mogelijkheid dat de leiders van de twee grootste economieën ter wereld elkaar in november ontmoeten in de marge van topontmoetingen in Azië.

Zondag zei president Joe Biden in een interview dat Amerikaanse troepen Taiwan zouden verdedigen in het geval van een Chinese invasie, terwijl dat in strijd is met het officiële beleid van de Verenigde Staten. Peking sprak daarop van ‘ernstige schendingen’ van Amerikaanse toezeggingen om de onafhankelijkheid van Taiwan niet te steunen.